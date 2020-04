UP Top News : यूपी में 1900 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, इन 45 जिलों में जल्द शुरू होंगे उद्योग, लखनऊ पुलिस आज दर्ज करेगी कनिका कपूर के बयान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में शुरू होंगे उद्योग, 17 जिलों में अभी तक नहीं मिला है कोई केस, 10 से कम कोरोना केस वाले 28 जिलों में भी शुरू होंगी औद्योगिक गतिविधियां, शासन की उच्चस्तरीय बैठक में हुआ मंथन

लखनऊ : सोमवार को झांसी में मिला कोरोना पॉजिटिव का पहला केस, यूपी में अब 1900 से अधिक संक्रमित मरीज, केजीएमयू से आज सुबह जारी 461 सैंपल की जांच रिपोर्ट में लखनऊ के छह पॉजिटिव मरीज

लखनऊ : पुलिस ने बॉलीवुड सिंगर के घर पर चिपकाया नोटिस, थाने में आज दर्ज होगा बयान, कनिका कपूर ने दी सफाई, कहा- मेरी वजह से किसी को कोरोना नहीं हुआ, समर्थकों और चिकित्सकों का किया धन्यवाद

अलीगढ़ : पंचायत ने गैंगरेप के बदले आरोपियों को थप्पड़ मारने का सुनाया फरमान, आहत पीड़िता ने किया सुसाइड, दो आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी बोले- पंचायत में शामिल लोगों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई, उधर- कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनी मां को बेटी ने गला रेतकर उतारा मौत के घाट

लखनऊ : प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर, आम की फसल भी चौपट, सीएम योगी ने दिए भरपाई के निर्देश, बिजली गिरने से यूपी में आठ की मौत, परिजनों को चार-चार लाख का मिलेगा मुआवजा

Out of the 461 samples tested yesterday for #COVID19, results of 6 are positive: King George's Medical University, Lucknow