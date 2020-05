UP Top News : यूपी में अब घर बैठे मिलेगा लोन, कानपुर में नोटों को भी सैनेटाइज कर रहे लोग, 21 लाख की बैंक डकैती में महिला भी थी शामिल

लखनऊ : मध्य प्रदेश के गुना और मुजफ्फरनगर सड़क हादसे में 14 मजदूरों की मौत, सीएम योगी शोक प्रकट करते हुए मुआवजे का किया ऐलान, अखिलेश का ट्वीट- वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती?

लखनऊ : ओडीओपी प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, कुटीर उद्योग को मिलेगी राहत, कामगार संभालेंगे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हर दिन 50 हजार को रोजगार मिलेगा, यूपी में शुरू हुआ आनलाइन लोन मेला, आज से घर बैठे मिलेगा लोन

कानपुर : नोटों को भी सैनेटाइज कर रहे हैं लोग, एटीएम के सेंसर ने ऐसे नोटों को पहचानने से किया इनकार, आरबीआई ने नॉन-इश्यूएबल' कैटेगरी में डालना शुरू किया, आमजन से अनुरोध रुपए को न धोएं

लखनऊ : दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगरों ने बढ़ाई मुश्किल, पांच दिन में सबसे ज्यादा बढ़ा संक्रमण, हर दिन बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग, एनएचएम, यूनीसेफ और डब्ल्यूएचओ ने जारी की मार्गदर्शिका

आगरा : 21 लाख की बैंक डकैती का पर्दाफाश, महिला समेत गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 17 लाख रुपए बरामद, मंगलवार को मथुरा के आर्यावर्त बैंक में दिनदहाड़े हुई थी डकैती

I express my gratitude towards Prime Minister & Finance Minister for announcing the package and MSME Department for coordinating with state level bankers committee & distributing loans worth Rs 2002 crores in one go to 56,754 beneficiaries: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath https://t.co/TvkuL7XhUc pic.twitter.com/xrdpOkXx5B