UP Top News: कानपुर मुठभेड़ में खुलासा- पुलिस ने ही दी थी दबिश की सूचना, गैंगस्टर विकास दुबे पर एक लाख का ईनाम

कानपुर : गैंगस्टर विकास दुबे अब 1 लाख और उसके 18 साथियों पर 25-25 हजार रुपए का ईनाम, 200 संदिग्ध हिरासत में, फरार अभियुक्त को तलाश रहीं पुलिस की 60 टीमें

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर विकास दुबे का नौकर गिरफ्तार, कहा- पुलिस ने दी थी दबिश की सूचना, विकास दुबे के लखनऊ आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी

मेरठ: पैसों के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़, 2500 रुपए वसूलकर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट बांट रहा था नर्सिंग होम, वीडियो वायरल होने पर दो पर केस दर्ज

लखनऊ : चार जिलों में कुदरत ने बरपाया कहर, आंधी-बारिश व बिजली गिरने से 24 की मौत, आज भी कई प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का अलर्ट

लखनऊ : छह जुलाई से खुलेंगे प्रदेश के सभी स्कूल, 15 जुलाई तक शुरू हो जाएंगी नियमित ऑनलाइन क्लासेस, अभिभावकों को जमा करनी होगी पूरी फीस

लखनऊ : वृक्षारोपण मिशन-2020 का सीएम योगी ने हरिशंकरी का पौधा रोप किया शुभारंभ, 25 करोड़ पौधरोपण के साथ बनेगा रिकार्ड, आईएएस कर रहे निगरानी

लखनऊ : साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सभी मंडलों में अब साइबर थाना, 16 साइबर क्राइम थाने खुलेंगे, सात हजार पुलिसकर्मी होंगे तैनात

लखनऊ : मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, सीने में संक्रमण कम हुआ

Kanpur: Police have arrested Daya Shankar Agnihotri, an accomplice of history-sheeter Vikas Dubey in Kalyanpur. Agnihotri was arrested following an encounter last night. pic.twitter.com/uLACXjyaUW