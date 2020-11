UP Top News : उपचुनाव में हार के बाद इस बसपा प्रत्याशी ने छोटी पार्टी, चाचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव

लखनऊ : एनजीटी के आदेश के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी, लखनऊ सहित यूपी के 13 शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई, राजधानी के लालबाग में 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स

देवरिया : उपचुनाव में हार के बाद बसपा प्रत्याशी ने छोटी पार्टी, शीर्ष नेतृत्व पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा, उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे अभय नाथ त्रिपाठी

इटावा : दिवाली पर अखिलेश यादव का ऐलान, 2022 में बड़े दलों से नहीं करेंगे गठबंधन, छोटे दलों से होगा एडजेस्टमेंट, जीते तो चाचा शिवपाल को बनाएंगे कैबिनेट मंत्री

कानपुर : दिवाली की रात तंत्र-मंत्र के चक्कर में 6 साल की बच्ची की धारदार हथियार से हत्या, शरीर के कई अंदरूनी अंग गायब, काली मंदिर के पास मिला शव

संतकबीर नगर : ट्रक और कार की भीषण टक्कर में पांच की मौत, गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा, लखनऊ से जा रहे थे वापस

अमरोहा : दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच डकैतों ने 2 लोगों को मारी गोली, लाखों की लूट कर हुए फरार, सीढ़ी लगा कर घुसे थे घर में

Poor visibility in parts of Lucknow as air quality deteriorates.



Air Quality Index is at 396 (very poor) in Lalbagh area of the city, as per Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/g4CrzFPQnW