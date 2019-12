Weather Alert : अगलेे पांच दिनों तक यूपी में छाया रहेगा घना कोहरा

लखनऊ. राजधानी लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश कोहरे और ठंड की चपेट में है। आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान (UP Weather Forecast) जताया है। मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक, अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ हरियाणा और दिल्ली में भी जोरदार ठंड पड़ेगी। कई जिलों में शीतलहर की भी संभावना है।



यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह दिन की शुरुआत कोहरे से होती है और शाम को ठिठुरन भरी ठंड से। सोमवार को राजधानी लखनऊ में सुबह छह बजे न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर बादलों और सूर्यदेवता के बीच लुका-छिपी होती रही, जिसके चलते दिन में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम होते-होते पारा फिर लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया।

IMD: Dense to very dense fog in the morning hrs likely during next 5 days and cold wave conditions during 24th to 27th over north Rajasthan. Dense to very dense fog likely over Bihar, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Assam & Meghalaya, Manipur, & Tripura during next 2 days https://t.co/m0IvBhwxZz