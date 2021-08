Uttar Pradesh Weather News Updates: एक सितंबर तक इन जिलों में होगी जोरदार बारिश, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र, चलेंगी तेज हवाएं

लखनऊ. Uttar Pradesh Weather News Update. उत्तर प्रदेश में मॉनसून (UP Weather) सक्रिय है। लखनऊ (Rain in Lucknow) व आसपास के जिलों में दोबपर के बाद से जोरदार बारिश (Rain in UP) देखने को मिल रही है। जिससे बीते दो दिनों से रही उमस से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक सितंबर तक मौसम यूं ही बना रहे है। कहीं हल्की तो कहीं छुटपुट बारिश होगी।

लखनऊ में रविवार को सुबह से ही काले बादलों ने डेरा डाल रखा था। दोपहर बारह बजे के करीब यह बरस पड़े। बारिश का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, हालांकि सड़क पर जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी ओर उन्हें उमस से राहत मिली। लखीमपुर, कानपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर व आसपास के अन्य जिलों में भी जोरदार बारिश हुई।

एक सितंबर पर होती रहेगी बारिश-

लखनऊ व आसपास के क्षेत्र में मानसूनी हवाएं लगातार सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है जिस कारण इन हवाओं को जोर मिल रहा है। आएमडी (भारतीय मौसम विभाग) की मानें, तो आगामी एक सितम्बर तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक से दो बार सामान्य से लेकर तेज बारिश हो सकती है।

इन 20 जिलों में अलर्ट-

गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, पीलीभीत, बरेली, आगरा, हाथरस, लखनऊ, लखीमपुर, सुल्तानपुर, मैनपुरी, वाराणसी, फुरसतगंज, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, गोरखपुर, झांसी, बहराइच, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ में बारिश होने का अनुमान है।