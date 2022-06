योगी सरकार को बड़ी सफलता, बिना किसी नए कर के बढ़ गया यूपी का इतना राजस्व

CM Yogi Sucess: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक सफलता हांसिल की है। यूपी में बिना किसी नए कर लगाए इस वर्ष राजस्व में बढोत्तरी हांसिल की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक उथल पुथल के बावजूद प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन में भी लोहा मनवाया है। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद उन्होंने बिना कोई नया कर लगाए सरकार का राजस्व बढ़ाया है। राज्य सरकार को पिछले साल मई के सापेक्ष इस साल मई में 5865.86 करोड रुपए की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार को सबसे अधिक राजस्व जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प और निबन्धन, परिवहन, भू-तत्व और खनिकर्म में मिला है। सीएम योगी ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 6,15,518.97 रुपए पेश किया था। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अखिलेश यादव सरकार द्वारा प्रस्तुत 3,46,935 करोड़ रुपए के बजट के आकार से लगभग दोगुना था। सीएम योगी ने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है। उन्होंने 2017 से साल दर साल बजट में बढ़ोतरी करते हुए आर्थिक प्रबंधन की दिशा में 'मास्टर स्ट्रोक' लगाया है।

