UP Metro में 142 पदों पर वैकेंसी, जानें कब और कैसे करें अप्लाई

चुने जाने पर उम्मीदवारों की पोस्टिंग लखनऊ, कानपुर, आगरा या किसी अन्य शहर में हो सकती है। ये पूरी तरह से प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा। 142 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। किन पदों पर कितनी वैकेंसी?

असिस्टेंट मैनेजर (सिविल): 16 पोस्ट

असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिक): 8 पोस्ट

असिस्टेंट मैनेजर (S&T): 5 पोस्ट

असिस्टेंट मैनेजर (अकाउंट): 1 पोस्ट

जूनियर इंजीनियर (सिविल): 43 पोस्ट

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 49 पोस्ट

जूनियर इंजीनियर (S&T): 17 पोस्ट

अकाउंट असिस्टेंट: 2 पोस्ट

ऑफिस असिस्टेंट एचआर: 1 पोस्ट

क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया?

यूपी मेट्रो में इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए उम्मीदवार के पास बी.ई./बीटेक डिग्री होनी चाहिए। वहीं, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए डिप्लोमा, अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए बी.कॉम और ऑफिस असिस्टेंट के लिए किसी भी डिग्री वाले उम्मीदवार के पास अप्लाई करने का मौका है। Direct Link to Apply for UP Metro Recruitment 2022

कितनी मिलेगी सैलरी?

असिस्टेंट मैनेजर (सिविल): 50,000-1,60,000 रुपये

असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिक): 50,000-1,60,000 रुपये

असिस्टेंट मैनेजर (S&T): 50,000-1,60,000 रुपये

असिस्टेंट मैनेजर (अकाउंट): 50,000-1,60,000 रुपये

जूनियर इंजीनियर (सिविल): 33,000-67,300 रुपये

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 33,000-67,300 रुपये

जूनियर इंजीनियर (S&T): 33,000-67,300 रुपये

अकाउंट असिस्टेंट: 25,000-51,000 रुपये

ऑफिस असिस्टेंट एचआर: 25,000-51,000 रुपये

सेलेक्शन दो-स्टेज में किया जाएगा

उम्मीदवारों का सेलेक्शन दो-स्टेज में किया जाएगा। सबसे लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। कहां करना होगा अप्लाई?

उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट lmrcl.com पर जाना होगा।

होमपेज पर आपको Careers और फिर Recruitment 2022 के सेक्शन में जाना होगा।

पोर्टल पर रजिस्टर करिए और फिर जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करिए।

एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करिए और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए।

एप्लिकेशन फीस भरिए और फॉर्म सब्मिट कर दीजिए।

एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लीजिए।

कितनी है एप्लिकेशन फीस?

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को एप्लिकेशन फीस के तौर पर 590 रुपये फीस देनी होगी। वहीं, एससी, एसटी उम्मीदवारों को 236 रुपये एप्लिकेशन फीस के तौर पर भरना होगा