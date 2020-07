Vikas Dubey Encounter: गैंगस्टर विकास की मौत पर शहीदों के परिजनों ने कहा मिल गया न्याय, पुलिसकर्मियों ने बांटी मिठाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. कुख्यात आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey Encounter) के मारे जाने के बाद कानपुर के बिकरू गांव में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों (Martyr's Family on Vikas Dubey death) ने खुशी जाहिर की है। सभी ने कहा है अपराधी को उसके कर्मों का फल मिल गया है। उसकी मौत के बाद परिवार को शांति मिली है। औरैया के शहीद सिपाही राहुल के परिजनों ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ। विकास दुबे को उसके कर्मों का फल मिला है। उसकी मौत के बाद परिवार को शांति मिली है। राहुल के पिता ओमकार सिंह ने कहा कि हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के एनकाउंटर से पुत्र की शहादत का दर्द कुछ कम हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ। जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा। यहां के रूरूकलां गांव निवासी शहीद सिपाही राहुल के पिता सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक ओम कुमार ने कहा कोई कार्रवाई होती है तो उसमें समय तो लगता ही है। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। शहीद सिपाही की बहन नन्दिनी ने कहा आज भाई का शांति हवन है। एनकाउंटर से भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने मांग की घटना में शामिल अन्य आरोपियों के साथ भी ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में कोई भी अपराधी इस तरह का दुस्साहस न करे। जबकि,शहीद राहुल की पत्नी दिव्या भारती ने कहा पति की मौत के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। फिर दरिंदें की मौत से गम कुछ कम हुआ है।

उम्मीद से ज्यादा मिला

मथुरा में शहीद जितेंद्र पाल के पिता तीर्थराज पाल ने विकास के एनकाउंटर पर योगी सरकार आभार जताया। उन्होंने कहा-पुलिस को शुक्रिया। उम्मीद से ज्यादा मिला योगी सरकार, शहादत हुई साकार। उन्होंने कहा यूपी पुलिस पर फक्र था, है और रहेगा। बेटे को इसलिए पुलिस में भर्ती कराया था। तीर्थ पाल ने कहा-विरोधियों का काम है सवाल उठाना वे एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहेंगे हमें कोई फर्क नही पड़ता। उन्होंने मेरे बेटे को न्याय मिल गया है। मथुरा के थाना रिफायनरी इलाके के बरारी गांव के रहने वाले शहीद सिपाही जितेंद्र का परिवार विकास दुबे की फांसी की मांग कर रहा था।

रायबरेली के शहीद दरोगा महेश यादव के गांव सरेनी के बनपुरवा में गैंगस्टर विकास के मारे जाने के बाद खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने विकास के ढेर होने पर खुशी जतायी है। परिवार वालों ने कहा है जो हुआ ठीक हुआ। साथ ही उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। परजिनों का कहना है कि अपराधी को संरक्षण देने वालों के नाम सामने आने चाहिए और उनपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी विकास की फरीदाबाद से महाकाल जाने तक में मदद की, जो भी नेता और पुलिस अफसर उसे संरक्षण दे था, उन सबके नाम सामने आने चाहिए। तभी शहीदों को न्याय मिलेगा। गांव के लोगों ने भी कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधी का अंत होना बहुत जरूरी थी। समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।

शहीद नेबू लाल बिंद के भी पिता ने किया सीएम का धन्यवाद

प्रयागराज के हंडिया निवासी शहीद नेबू लाल बिंद के पिता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया है। उन्होंने एनकाउंटर पर योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिली है। नेबू लाल के पिता ने कहा कि विकास दुबे की मौत के साथ हमारे बेटे की शहादत सिद्ध हो गई। उसके शहीद होने पर गर्व है। अब मैं कह सकता हूं कि मुझे अपने बेटे के शहीद होने पर गर्व है, उसकी शहादत बेकार नहीं गई। इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों की मुखबिरी करने वाले पुलिस वालों पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रावई करे, ताकि भविष्य में गद्दारी करने के बारे में कोई पुलिसकर्मी सोच भी न सके।

विकास दुबे के ढेर होने पर पुलिस ने बांटी मिठाई

विकास दुबे का एनकाउंटर होने पर कानपुर के मंथना चौकी के पुलिसकर्मियों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने आपस में मिठाई बांटी और मुठभेड़ में पूर्व मंधना चौकी इंचार्ज शहीद अनूप कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी।

'गद्दार चौबेपुर थानेदार तिवारी को भी ऐसे ही मारो'

झांसी में शहीद सिपाही सुल्तान सिंह वर्मा के पिता हरप्रसाद ने खुशी जताई है। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ कर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया। परिवार के साथ पूरा गांव इस एनकाउंटर पर खुश है। शहीद सिपाही सुल्तान के पिता हरप्रसाद ने इस मामले में चौबेपुर थानाध्यक्ष व एक अन्य पुलिसकर्मी का भी एनकाउंटर करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे गद्दारों को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है।

I'm satisfied. But now how will it come into fore as to who were backing him (Vikas Dubey)? It could have been unraveled by questioning him: Urmila Verma, wife of constable Sultan Singh who lost his life in an encounter at Kanpur's Bikru village on July 3#vikasDubeyEncounter pic.twitter.com/Y1jCFHPO1X