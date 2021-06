अयोध्या, मथुरा और काशी की तर्ज पर होगा विंध्य क्षेत्र का विकास, अन्य स्थलों को भी किया जाएगा विकसित

Vindhya region will be developed on lines of Ayodhya, Mathura Varanasi- रामनगरी में विकास का खाका खींचा जा चुका है और तेजी से काम भी चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विंध्य क्षेत्र के विकास पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के ड्रीम प्रोजेकेट विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास की घड़ी भी नजदीक आ गई है।