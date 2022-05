भोजन-पानी की तलाश: राजस्थान केे हजारों किसान जानवरों के साथ यूपी आए, इटावा मे जमाया डेरा

राजस्थान राज्य में भीषण पानी और चारे के संकट के चलते बड़ी सख्या में किसान अपने अपने मवेशियो को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे हुए हैं । किसान बडी संख्या मे अपने अपने ऊंट, भेड़ ओर बकरियों को लेकर आये हुए है।

चारे और पानी के संकट से जूझ रहे राजस्थान के किसानो का मवेशियो के साथ झुंड उस समय देखा गया जब योगी सरकार के कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल खेडाहेलू गांव मे जन चौपाल करके वापस लौट रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के कईयो जिलो मे इन दिनो पानी और चारे का खासा संकट आ खडा हुआ है इसी मजबूरी के चलते बडी तादात मे किसान अपने अपने मवेशियो को लेकर दूसरे राज्यो की शरण लेने मे जुटे हुए है। इनमें से अधिकाधिक राजस्थान राज्य के जोधपुर आदि जिलो के मवेशी लाने वाले किसान है । करीब 60 की सॅख्या में चरवाहे पहुंचे हुए है, इनकी यह सॅख्या इससे भी कही अधिक हो सकती है । यह कोई पहला मौका नही है जब किसान अपने अपने परिवार के साथ मवेशी लेकर आये हुए हो । इससे पहले भी चरवाहे इटावा आते रहे है।

Rajasthan Farmers came to UP with Animals in Search of water and fodder by etawah rout