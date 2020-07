मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी, यूपी में अगले 3 दिनों में हो सकती है भारी बारिश, गर्मी व उमस से मिलेगी राहत

यूपी के कई हिस्सों (Many Parts of UP) में हुई बारिश (Barish) से उमस के साथ बढ़ी गर्मी, लोगों को हो रही उलझन