Weather Alert : अभी कम से 15 दिन और होगी जोरदार बारिश, इस बार टूट जाएगा यह रिकॉर्ड

लखनऊ. राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश (Weather forecast) हो रही है। शहर में तड़के शुरू हुई रिमझिम बारिश दोपहर बाद तक जारी रही। बीते एक सप्ताह से लखनऊ में रोजाना बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 15 दिनों तक सूबे में यूं ही रिकॉर्डतोड़ बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग कहना है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक इस साल के मानसून की विदाई का आसार है। मौसम विभाग (IMD) का यह भी कहना है प्रदेश में सितंबर के आखिर तक ठंडक दस्तक दे देगी। मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण राज्य में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। बीते करीब एक सप्ताह से रोजाना किसी न किसी वक्त बारिश हो रही है, जिसके चलते रात में घरों में लोगों ने कूलर व एसी चलाना कम कर दिया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कई जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है।

गुरुवार को सुबह से ही आसमान में काले-काले बादल छाये रहे। तड़के करीब पांच बजे बारिश शुरू हो गई, जो रुक-रुक कर दोपहर तक जारी रही। इसके चलते बच्चों को जहां स्कूल आने-जाने में दिक्कत हुई, वहीं नौकरीपेशा लोग भी परेशान नजर आये। ऐसे में कुछ ने टैक्सी का सहारा लिया तो कुछ भीगते पहुंचे। गुरुवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम ताममान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में लगातार बारिश के चलते तापमान में और भी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है।

बढ़ गई हवा में ठंडक

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि सुबह और शाम को हवा में ठंडक बढ़ गई है। सिंतबर के आखिर में लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा, जबकि अक्टूबर व नवंबर की ठंडक लोगों को स्वेटर निकालने पर विवश कर देगी। आपको बता दें कि प्रदेश में अमूमन नवंबर से ठंड का मौसम नवंबर से शुरू होता है, जो फरवरी के आखिर तक रहता है। बीते वर्ष भले ही पिछली बार भले ही सर्दी देर से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार करीब एक महीने पहले ही ठंडक अपना अहसास कराएगी, जिसके लंबे समय तक रहने का आसार है। ऐसा मौसम के जानकारों का कहना है।

बारिश के मौसम में रहें सावधान

बारिश के मौसम में अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बदलते में मौसम के साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सितंबर की बारिश में भीगे तो संभव है वायरल फीवर आपको जकड़ ले। ऐसे मौसम में जब भी बाहर निकलें तो आपकी बैग में छाता और रेनकोट होना चाहिए।

Meteorological Centre,Lucknow:Rain/thundershowers& lightning likely to occur in next 3 hrs at isolated places over Agra,Aligarh,Bijnor,Auraiya,Etawah,Firozabad, Jalaun,Kannauj,Mainpuri,Etah,Kasganj,Farrukhabad,Badaun, Shahjahanpur,Hardoi,Unnao,Fatehpur dists&adjoining areas.