लखनऊ व आसपास जिलों में आई आंधी-बारिश, 15 जिलों में orange alert जारी

लखनऊ. Weather forecast in UP. राजधानी लखनऊ व आसपास जिलों में गुरुवार दोपहर बाद आंधी व तेज बारिश (Rain In UP) ने सभी को हैरान कर दिया। दोपहर 12 बजे तक उमस रही, लेकिन उसके बाद बादलों ने पूरी राजधानी को घेर लिया और करीब तीन बजे झमाझम बारिश (Heavy Rain) हो गई, जिससे लखनऊ वासियों को दो दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश होने से बुधवार की तुलना में तापमान में दो डिग्री गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो न्यूनतम 28 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग (Weather Department) ने करीब 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

कई इलाकों में जलभराव-

राजधानी लखनऊ व आसपास के इलाकों में भी गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। जिससे मौसम का रुख बदल गया। सुबह चिपचिपी गर्मी से हाल बेहाल था, लेकिन दोपहर में मौसम में इस बदलाव से लोगों को राहत मिली। हालांकि इससे कई जगह बिजली गुल हो गई। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी आ गई। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में आए यास तूफान का कारण मौसम में ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली थी। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मौसम में इसी तरह उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।

आरेंज अलर्ट जारी-

मौसम विभाग (MeT Department) ने लखनऊ व करीब 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी आ सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जिन जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है उनमें लखनऊ, सीतापुर, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद शामिल हैं।