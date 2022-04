Gratuity Rules: 5 वर्ष से कम नौकरी करने वालों को भी मिलता है ग्रेच्युटी लाभ, जानें किस तरह की जाती है इसकी गणना

अगर आप पांच वर्ष पूरे होने से पहले जॉब बदल रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ आपको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा सकता है। कर्मचारी के विकलांग हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी पांच साल से पहले भी दी जा सकती है।

अगर आप किसी निजी कंपनी में पांच साल से अधिक समय तक काम करते हैं, तो कंपनी की ओर से आपको ग्रेच्युटी के रूप में एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। आमतौर पर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है। लेकिन आपको पांच साल से कम की सर्विस पर भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। अगर आप पांच वर्ष पूरे होने से पहले जॉब बदल रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ आपको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा सकता है। कर्मचारी के विकलांग हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी पांच साल से पहले भी दी जा सकती है। हालांकि, ग्रेच्युटी की रकम एक फॉर्मूले के तहत तय की जाती है।

What is Gratuity Rule How it is Calculated Eligibility and Formula