क्या है टैमटो फ्लू, जानिए इसके लक्षण, मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने पहले से ही जारी किया अलर्ट

Tomato Fever and Flu Infection: केरल में टोमैटो फीवर यानि टोमैटो फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ ऑफिसर्स ने चेताया है कि यह दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है। इसीलिए राज्यों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है।

अभी देश में कोरोना की तबाही से राहत नहीं मिली एक नया फ्लू तैयार हो गया है। इन दिने देश के केरल के कोल्लम शहर में टोमैटो फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये फ्लू पांच साल से कम उम्र के बच्चों को ये फीवर प्रभावित कर रहा है। फिलहाल इस फीवर के कारणों पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का महकमा लगातार टोमैटो फ्लू या टोमैटो फीवर के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। फ्लू को रोकने के न केवल केरल बल्कि पूरे देश में पहले से ही अलर्ट किया जा रहा। इसी कड़ी में कानपुर के मोडिकल कॉलेज में टोमैटो फ्लू के विषय में जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने माता-पिता के साथ स्टॉफ को अलर्ट किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आईएमए टीम जागरूक कर रही है।

