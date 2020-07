Lightning : आकाशीय बिजली से खुद का ऐसे करें बचाव, जाती हैं हजारों जानें

हरिओम द्विवेदी

लखनऊ. देश में प्रतिवर्ष आकाशीय बिजली (Lightning) गिरने से 20 हजार से अधिक लोग प्रभावित होते हैं और औसतन ढाई हजार से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 1967 से 2018 तक प्राकृतिक आपदाओं (Natural Casaulity) में हुईं मौतों में बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या (Lightning Death) 39 फीसदी है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में ही बिजली गिरने से मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। इनमें सबसे ज्यादा मरने वाले किसान हैं। बरसात के मौसम (Monsoon) में कमोबेश हर दिन प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से बिजली की चपेट में आने से मृत्य की खबरें आती है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) के सुझावों का पालन कर इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा अब मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने भी बिजली गिरने और आंधी-तूफान की पूर्व चेतावनी देनी शुरू की है। सही और समय से जानकारी मिलने पर आसमानी बिजली से बचा जा सकता है। हालांकि, यह सूचनाएं अभी सभी तक खासकर किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) अपनी वेबसाइट पर और ट्विटर के जरिए भी लोगों तक विस्तृत दिशा-निर्देश पहुंचाता रहता है। एनडीएमए के ट्विटर हैंडल पर सुझाव दे रखे हैं, जिनका पालन कर हम बिजली गिरने की चपेट में आने से बचते हैं। इससे बचने का मुख्य सुरक्षा नियम 30/30 है। यानी बिजली चमके को 30 तक गिनने से पहले घर के अंदर चले जाएं और बादल गरजने के 30 सेकेंड तक घर से बाहर नहीं निकलें।

