व्हाट्सऐप पर दो दिन बाद भी मैसेज को कर सकेंगे 'डिलीट फॉर एवरीवन', इन मोबाइल यूजर्स को मिलेगा फायदा

इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (Whatsapp) अपने यूजर्स को बेहतर फीचर्स के साथ चैटिंग एक्सपीरिएंस मुहैया कराने के लिए समय-समय पर अपडेट करता रहता है। चर्चा है कि कंपनी इसी में एक नया फीचर लॉन्च करने जा रही है। दरअसल, व्हाट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसके तहत यूजर्स के पास 'डिलीट फॉर एवरीवन' (Delete For Everyone) का टाइम लिमिट पहले से ज्यादा होगा। नए फीचर के तहत व्हाट्सऐप यूजर किसी मैसेज को दो दिन बाद भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकेंगे। वर्तमान में किसी को भेजे गए मैसेज को अगर हम बाद में डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं, तो यह सिर्फ एक घंटे, आठ मिनट 16 सेकेंड तक ही कर सकते हैं। अब जल्द ही इसकी टाइम लिमिट बाढ़ दी जाएगी और इसे दो दिन 13 घंटे तक कर दिया जाएगा।

