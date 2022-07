यूपी में आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए कहां और कब होंगीं रैलियां? जानिए पूरी डिटेल

Indian Army Agniveer Recruitment Rally 2022, UP Agniveer Bharti Rally 2022, UP Agnipath Rally Dates 2022: उत्तर प्रदेश में जो भी अग्निवीर अग्निपथ योजना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। यूपी में 19 अगस्त से रैलियां शुरू हो रहीं।

उत्तर प्रदेश में अग्निपथ भर्ती रैली का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाना है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में अगले महीने यानी अगस्त महीने से रैलियां शुरू होंगीं और दिसंबर महीने तक चलेंगीं। अग्निवीर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इन भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों भर्तियां होंगी। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के लिए रैलियां होगी।

Where and when rallies for Army Agniveer Recruitment in Uttar Pradesh