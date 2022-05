शाहजहां ने Taj Mahal में काले संगमरमर का ही क्यों किया था प्रयोग, ताजमहल की अनकही कहानी

Black Marble and Taj Mahal: काले ताज के मिथक के अनुसार, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाए गए ताजमहल की दर्पण छवि बनाने की योजना बनाई थी, भले ही वह काले रंग में हो, नदी के दूसरी तरफ और दोनों को एक पुल से जोड़ता है। यह काला ताज खुद शाहजहाँ को समर्पित होना था। लेखक और इतिहासकार राणा सफ़्वी अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इसका हवाला देती हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले काले ताजमहल का जिक्र फ्रांसीसी यात्री जीन बापतीस्त टेवरनियर Jean-Baptiste Tavernier ने किया था। वो 1665 में आगरा गए थे और उस दौरान उन्होंने अपने लेखन में इसकी बात लिखी। शाहजहां ने नदी की दूसरी तरफ अपने लिए मकबरा बनाना शुरू किया था लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया। आगे चलकर ये कहानी काफी पॉपुलर हो गई। हालांकि मॉर्डन आर्केलॉजिस्ट इस कहानी को सच नहीं मानते।

यह भी पढ़ें God in Court : श्रीकृष्ण जन्मभूमि और आगरा से जुड़े मामलों की सुनवाई टली, ज्ञानवापी में बहस जारी ताजमहल के पीछे की कहानी क्या है? Story Behind Taj Mahal: ताजमहल को उनके पति, मुगल सम्राट शाहजहां (शासनकाल 1628-58) द्वारा मुमताज महल ("महल में से एक चुना गया") के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। 1612 में उनकी शादी के बाद से सम्राट के अविभाज्य साथी होने के बाद, 1631 में प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक हाथीदांत-सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां (1628 से 1658 तक शासन किया) द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए कमीशन किया गया था। ताजमहल को उनके पति, मुगल सम्राट शाहजहां (शासनकाल 1628-58) द्वारा मुमताज महल ("महल में से एक चुना गया") के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। 1612 में उनकी शादी के बाद से सम्राट के अविभाज्य साथी होने के बाद, 1631 में प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक हाथीदांत-सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां (1628 से 1658 तक शासन किया) द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए कमीशन किया गया था।

क्या ताजमहल मस्जिद है? Seven Wonders of World: द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सूची में ताजमहल, भारतीय शहर आगरा में स्थित एक मस्जिद-मकबरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अपने मुस्लिम मूल के बावजूद यह सफेद संगमरमर का क़ब्रिस्तान भारत का एक वास्तविक प्रतीक बन गया।

कौन है ताजमहल बनाने वाले कारीगर का वंशज? Descendent of Artisan of Taj Mahal Workers: ताजमहल कंट्रोवर्सी के बीच आगरा के रहने वाले कुछ लोगों ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का वंशज बताते हुए ताजमहल पर कई टिप्पणियां की हैं। ताजमहल बनाने वाले कारीगर ताहिरउद्दीन खुद को वंशज बताते हैं। इन्होंने कहा है कि ताजमहल की कारीगरी इनके पुरखों द्वारा की गई थी। बता दें कि ताजमहल में हिंदू मान्यताओं के कुछ चिन्ह मौजूद हैं जिसमें कई सारे दावे किए गए हैं।

कब्र के नीचे 20 कमरे Twenty Rooms Built Just Below The Grave: ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशज ने ताजमहल के वहां के कमरों को लेकर कहा कि 20 कमरे कब्र के ठीक नीचे बने हैं। इन कमरों का इस्तेमाल ताजमहल देखने आने वाले दर्शकों के जूते चप्पल रखने के लिए किया जाता था। वंशज ने दावा किया है कि ताजमहल में स्थित 22 कमरों को कभी खोला ही नहीं गया। इन्हीं कमरों को इन दिनों खोले जाने की मांग हो रही है।