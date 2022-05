कौन हैं कपिल सिब्बल, जानिए क्यों अखिलेश ने इन्हें बनाया अपना साथी

Kapil Sibbal and Akhilesh Yadav: कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। अब अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को अपना साथी बनाकर नया दांव खेला है।

देश के बड़े नेताओं में कपिल सिब्बल का नाम लिया जाता है। कपिल सिब्बल की पहचान भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व में भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में मानव संसाधन मंत्रालय में मंत्री के साथ तमाम ऐसे पद है जिनके तौर पर की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई, 2022 को समाप्त हो रहा है। इन 11 सीट के लिए दस जून को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस नेता रहे कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के साथ नामांकन भरा।

who is Kapil sibbal and why akhilesh announced him candidate