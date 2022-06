कौन है 'यूपी में का बा' फेम सिंगर नेहा सिंह के पति हिमांशू सिंह, जानिए यूपी से कैसे जुड़ा रिश्ता

Neha Singh Rathore: नेहा सिंह राठौर की शादी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनीं हैं। बड़ी संख्या में लोग नेहा के पति हिमांशू सिंह के विषय में जानना चाहते हैं।

विधानसभा चुनाव में यूपी में का बा गाकर चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर की शादी यूपी में हुई है। शादी के बाद एक बार नेहा सिंह चर्चा में आ गई हैं। लखनऊ से 21 जून को यूपी के अंबेडकर नगर के हिमांशू सिंह की पत्नी बनकर यूपी की बहू बन गईं हैं। नेहा सिंह राठौर की शादी हीड़ी पकड़िया निवासी सूर्यकांत सिंह के पुत्र हिमांशु सिंह से हुई। नेहा सिंह की शादी बहुत ही सामान्य और सादगी से की है। नेहा की सगाई पिछले साल हो गयीं थी और जून 2021 में शादी होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी होने वाली सास उषा सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी शादी टाल दी गई थी। नेहा सिंह राठौर पहले बिहार और फिर यूपी विधान सभा चुनाव में यूपी में का बा गीत गाकर काफी चर्चा में रही हैं।

Who is UP me Ka ba fame Singers Neha Singh's Husband Himanshu Singh