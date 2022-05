जानिए कौन थे शेख खलीफा बिन जाएद, जिनके निधन पर योगी सरकार ने की एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा

UAE President: युक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 वर्ष में कीर्तिशेष हो गए। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की।

Updated: May 14, 2022 12:25:39 pm

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रपति जायद अल नहयान 73 साल के थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इस उत्तर प्रदेश में शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहयान के निधन पर 14 मई यानि शनिवार को राजकीय अवकाश घोषित किया गया है।

Who was Sheikh Khalifa Bin Zayed died UP Govt Announced Rashtriya Shok