कब मिलेगा उत्तर प्रदेश को अपना गृहमंत्री, क्यों डरती हैं Home Minister से सरकार

यूपी में एक बार फिर भाजपा को पूर्णबहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद जनता ने दिया है। साथ ही यूपी के वर्तमान कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से पूर्ण कालिक सीएम के तौर पर जल्द ही शपथ भी लेने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में इस बार कौन ताकतवर मंत्री होगा, किसको बाबा के करीब रहने का मौका मिलेगा इसे लेकर रस्साकशी तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में बनने वाली नई सरकार के नए समीकरण में डिप्टी सीएम की रेस को लेकर भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के चुनाव हारने के बाद अब समीकरण बदले हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की कार्यशैली, सरकार में उनकी उदासीनता और कार्यकर्ताओं से 'नियमतः' वाली उनकी दूरी की वजह से भी इस बार उनका दोबारा डिप्टी सीएम जैसे पद पर पहुँचना काफी मुश्किल दिख रहा है।

File Photo of Yogi Adityanath and PM Modi during special discussion on UP Government