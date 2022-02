Valentine's Day 2022 : वैलेंटाइन डे पर लव बर्ड्स लाल रंग क्यों पहनते हैं इस राज का हुआ खुलासा

लखनऊ Updated: February 10, 2022 12:49:53 pm

फरवरी में वेलेंटाइन वीक का वक्त जोर है। इस वक्त दो प्रेमी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। 'रोज डे' से इसकी शुरुआत हो जाती है। 10 फरवरी को आज टेडी डे है। वेलेंटाइन वीक में लाल रंग का बड़ा महत्व है। लाल गुलाब को प्यार की निशानी कहते हैं। वेलेंटाइन डे पर अधिकतर लव बर्ड्स लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। पर अब सवाल यह होता है कि वेलेंटाइन डे पर आखिरकार लव बर्ड्स लाल रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं।

Valentine's Day 2022 : वैलेंटाइन डे पर लाल रंग क्यों पहनते हैं इस राज का हुआ खुलासा

वेलेंटाइन डे प्रेमियों का दिन प्यार में डूबे लोगों के लिए वेलेंटाइन डे एक बड़ा दिन होता है। इस दिन ज्यादातर लोग लाल रंग की ड्रेस पहनते हैं। जब लव बर्ड्स के पास लाल रंग की ड्रेस मौजूद नहीं होती है तो वो किसी अन्य रंग की ड्रेस पहनते हैं। आखिर क्यों वेलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन लाल रंग को इतना स्पेशल माना जाता है।

प्यार का रंग लाल रंग कैसे बना ग्रीक में एक कविता थी रोमन डी ला रोज। यह कविता उस दौर में बेहद फेमस हुई थी। उस कविता में एक व्यक्ति लाल रंग के गुलाब की खोज में निकला था। और राह में उसको अपनी जीवन संगिनी मिल गयी। तब से लाल रंग प्यार का रंग बन गया है। इस कविता की वजह से लाल रंग और लाल गुलाब को प्यार के रंग से जोड़ा गया। वेलेंटाइन डे प्यार का दिन है इसलिए इस दिन प्यार का रंग जो कि लाल है, को महत्त्व दिया जाता है। इसी वजह से 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के दिन लाल रंग की ड्रेस और लाल रंग के गुलाब को सबसे खास माना जाता है। ग्रीक में एक कविता थी रोमन डी ला रोज। यह कविता उस दौर में बेहद फेमस हुई थी। उस कविता में एक व्यक्ति लाल रंग के गुलाब की खोज में निकला था। और राह में उसको अपनी जीवन संगिनी मिल गयी। तब से लाल रंग प्यार का रंग बन गया है। इस कविता की वजह से लाल रंग और लाल गुलाब को प्यार के रंग से जोड़ा गया। वेलेंटाइन डे प्यार का दिन है इसलिए इस दिन प्यार का रंग जो कि लाल है, को महत्त्व दिया जाता है। इसी वजह से 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के दिन लाल रंग की ड्रेस और लाल रंग के गुलाब को सबसे खास माना जाता है।

वेलेंटाइन वीक : गुलाब के फूलों के रंग का अर्थ जानें Know meaning of the color of rose flowers लाल गुलाब - प्यार की निशानी

पीला गुलाब - दोस्ती का प्रतीक

पीच कलर गुलाब - आभार

गुलाबी रंग का गुलाब - सुंदरता की प्रशंसा

बैंगनी रंग गुलाब - पहली नजर का प्यार

सफेद गुलाब - विवाद खत्म ।

