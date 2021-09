फलों से बनेगी वाइन, यूपी में वाइनरी इकाईयां की जाएंगी स्थापित

Wine will be made from fruits, winery units will be set up in UP- उत्तर प्रदेश में अब फलों के रस से वाइन तैयार होगी। बागवानों व किसानों द्वारा उत्पादित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के फलों के रस से वाइन बनाने के लिए वाईनरी इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।