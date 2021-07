वैक्सीन लगवाने के बाद ठीक हुआ लकवाग्रस्त हाथ, डॉक्टर ने कहा वैक्सीन से बढ़ती है प्रतिरोधक क्षमता

Woman paralyzed hand got cured after getting the vaccine- वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों के मन से वैक्सीनेशन के डर को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच तमाम हिचकिचाहट और अफवाहों को दरकिनार करते हुए हरदोई में एक वृद्ध महिला ने कोविड का टीका लगवाया और टीका लगवाने के बाद उनका लकवा रोग से ग्रसित हाथ बिलकुल ठीक हो गया।