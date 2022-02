सद्भावना Express से लड़कियों को बेचने जा रहे थे, Police के प्लान 7 से पकड़ा गया सिंडीकेट

Girls Smuggler बिहार से चलकर दिल्ली जानें वाली सद्भावना एक्सप्रेस में मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें दिल्ली में बेचने के लिए बिहार और पूर्वाचल से लड़कियों को बहला फुसलाकर लाया जा रहा था। लेकिन लखनऊ पुलिस की सक्रियता से उन्हें पकड़ लिया गया है।

Women Smuggling बिहार के बक्सर जिले से चलकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस में छापेमारी की गई। जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे लड़कियों को खरीदकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचा जाता था। इस ट्रेन में छापा मारने वाली लखनऊ पुलिस (थाना नाका पुलिस) की टीम ने मानव तस्करी के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

Symbolic File Photo of Girls Smuggled in Sadbhavna Express by Lucknow police