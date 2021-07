मनरेगा में अब महिला मेठ की भी होगी नियुक्ति, एक लाख को रोजगार देने की तैयारी

Women meth will also be appointed in MANREGA- सरकारी नौकरी (Government Jobs) का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। आगामी विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav 2022) से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बंपर पदों पर भर्तियां करने वाली है।