मां नहीं बन पा रहीं महिलाएं, अगर आपको भी हैं ये शिकायतें तो हो जाए सतर्क

Research on Women: लड़कियों और महिलाओं में इन दिनों कई तरह की नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। इसी में पता चला कि अब महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं।

आधुनिक जीवनशैली के चलते आज हर तीसरी किशोरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) का शिकार होने लगी है। इससे किशोरियों पर बांझपन का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, पीसीओएस की वजह से ही महिलाओं के 45 नहीं, 35 साल की उम्र में ही मां बनने पर ब्रेक लगने लगा है। इसका खुलासा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की स्टडी में हुआ है।

Women unable to be mothers Study on PCOS and Mensuration