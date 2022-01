वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म, नए आदेश में सिर्फ दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को छूट

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले पहले से बहुत कम होते नजर आ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने ऑफिस आकर काम करने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यह फैसला लिया है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले पहले से बहुत कम होते नजर आ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने ऑफिस आकर काम करने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यह फैसला लिया है। असल में अभी तक कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर 50 फीसदी का नियम लागू था। लेकिन अब सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना होगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केवल गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को ही कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी। लेकिन इन कर्मचारियों को फोन चालू रखने होंगे और जरूरत पड़ने पर ऑफिस बुलाया जाएगा। इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी से आदेश जारी किया है।

Work From Home to End Exemption to Disabled and Pregnant Women