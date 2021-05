तोहफा- यूपी में श्रमिकों का होगा बीमा, सरकार देगी दो लाख का सुरक्षा व पांच लाख का स्वास्थ्य कवर

World Labour Day 2021 - UP labours to get life insurance and health insurance cover. श्रमिकों व कामगारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने विश्व श्रमिक दिवस पर बड़ा तोहफा दिया है।