यूपी में राम राज्य: भरपेट पियो गंगा का पानी, हर गाँव में सरकारी डॉक्टर, अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 100 दिन मेगा प्लान योजना में लगातार विभागों की समीक्षा बैठक और प्लान पर डिस्कशन हो रहा है। बुधवार को शुरू हुई समीक्षा बैठक के अनुसार यदि सारा काम होता है तो निश्चित तौर पर यूपी में फिर से राम राज्य आएगा।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुशासन की नयी परिभाषा गढऩी शुरू हो गयी है। सरकार में शामिल मंत्रियों को हमेशा अपने साथ लैपटॉप लेकर चलना होगा। आंकड़ों और दिन के हिसाब से काम करना और दिखाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को मिलाकर इन्हें 10 सेक्टर में बांटा है। विभागों को पांच साल की नहीं बल्कि 100 दिन की कार्ययोजना बनानी है। इसमें रोजगार सृजन और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते नवोन्वेषी कायम करने होंगे। 100 दिन की कार्ययोजना की बुधवार से शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मंत्रियों को अपने विभाग की कार्ययोजना पेश करनी पड़ी। नौकरशाह दूर बैठकर प्रजेंटेंशन देखते रहे।

File Photo of Yogi Adityanath 100 Days Developement mega Plan in UP