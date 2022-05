UP Budget 2022: कितना अलग होगा ये सत्र, इन मुद्दों पर केंद्रित रहे पिछले छह बजट

UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश का बजट गुरुवार को प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले बजट की तुलना में सरकार इस बार क्या नया करने वाली है।

योगी सरकार के इस बार के बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के कुछ वायदों को साकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में करीब 6.5 लाख करोड़ का अनुमानित है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि बजट ऐसा हो कि महंगाई से राहत मिले। हालांकि पिछले कई बजट से महिला वर्ग को संतुष्टि नहीं मिल रही। महिलाओं को इस बार सरकार से काफी उम्मीद है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले बजट की तुलना में इस बजट में क्या खास और नया होगा।

Yogi Adityanath government five points of last six up budget