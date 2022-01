UP में छुट्टा जानवरों से किसानों को बचाएगी Yogi Adityanath सरकार, नया प्लान तैयार

उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए एक जनवरी से 10 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ब्लाक लेवल पर काम शुरू कर दिया है.

Updated: January 01, 2022 09:58:15 am

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए एक जनवरी से 10 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा। शुक्रवार को इसके निर्देश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सहभागिता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। छुट्टा गोवंशों को आश्रय केन्द्रों तक पहुंचाकर ग्राम पंचायतों को छुट्टा गोवंशों से मुक्त कराने के लिए ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों में प्रतिस्पर्धा कराने का सुझाव दिया।

Symbolice Photo of Awara Pashu in UP