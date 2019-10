मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवपाल भी रहे मौजूद

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। यह मुलाकात मुलायम सिंह के आवास पर हुई। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली की बधाई देने सपा संरक्षक के घर पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान देश और प्रदेश के सियासी हालातों पर भी तमाम चर्चाएं हुईं। सीएम योगी ने मुलायम की सेहत का हाल भी जाना। दरअसल बीते कई दिनों से मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। जिसके चलते कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। मुलायम से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद सीएम योगी वहां से निकले। वहीं मुलायम और सीएम योगी की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

कल्याण सिंह से भी की मुलाकात

मुलायम से मुलाकात के बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह से भी मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कल्याण सिंह की सेहत का हाल जाना और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

