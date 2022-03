Yogi मंत्रिमंडल में पूर्व IAS, IPS, डॉ, दलितों, पिछड़ों को साधने की रणनीति, केशव मौर्य दोबारा कैसे मिली जगह

Yogi Adityanath New Cabinet में इस बार सरकार में फिर से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लेकिन नए नाम के साथ जिसमें केशव मौर्य और बृजेश पाठक हैं। वहीं इसमें कुल 16 कैबिनेट मंत्री हैं। जबकि 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री और 20 राज्यमंत्री हैं।

लखनऊ Updated: March 25, 2022 08:08:53 pm

Yogi Adityanath New Cabinet गोरखपुर से विधायक बनकर यूपी में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके दूसरे कार्यकाल के सहयोगियों में 50 प्रतिशत नए चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में पूर्व आइएएस, आइपीएस और डॉक्टर शामिल हैं। पिछली सरकार के 22 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस तरह इस बार सुसंगठित सरकार चलाने की कोशिश होगी। कैबिनेट में इस बार भी दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जिसमें पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह लखनऊ कैंट से विधायक बृजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को फिर से मौका दिया गया है। इसके साथ ही कुल 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री और 20 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली है।

New Cabinet Minister of UP कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होने वालों में वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना शामिल हैं। जबकि पूर्वांचल से अनिल राजभर और पीएम मोदी के करीबी आइएएस रहे अरविंद कुमार शर्मा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस छोडकर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को भी इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जबकि आइपीएस रहे असीम अरुण को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शामिल किया गया है।

Yogi Government 2.O में राज्यपाल से कैबिनेट मंत्री बनकर खुश बेबीरानी मौर्य

उत्तराखंड की राज्यपाल से इस्तीफा देकर आगरा से चुनाव लडऩे के बाद अब कैबिनेट मंत्री बनीं बेबीरानी मौर्य योगी मंत्रिमंडल में बड़ा चेहरा हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को योगी की दूसरी सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला है। उन्हें इस बार प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री तक पहुंचने में कामयाबी मिली है।

Yogi New Team में अपना दल और निषाद पार्टी का समायोजन

भाजपा के सहयोगी दल अपना दल की ओर से आशीष पटेल और निषाद पार्टी की ओर से संजय निषाद को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इन दोनों दलों से एक-दो और मंत्रिपद नवाजे गए हैं। वहीं मुस्लिम समाज को इस बार अपना नया नेता मिल गया है। राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा को हटाकर दानिश आज़ाद अंसारी को राज्यमंत्री बनाया गया है।

Yogi Hindutva Team में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते को जगह

राज्य मंत्रियों में की लिस्ट में नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल किया गया है। जबकि पिछली सरकार में राज्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को फिर से मौका दिया गया है। आइपीएस रहे असीम अरुण को भी स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जबकि पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह को योगी ने अपनी पसंद बताया है।

Yogi Minister में कांग्रेस की अदिति और सपा की अपर्णा को नहीं मिली जगह

योगी आदित्यनाथ की नई टीम में 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। हालांकि, अपर्णा यादव और अदिति सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। चंदौसी (एससी) सीट से जीतकर विधायक बनीं गुलाब देवी ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह पाचवीं बार की विधायक हैं। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से प्रतिभा शुक्ला को राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया है। शाहाबाद विधानसभा सीट से रजनी तिवारी और सलेमपुर विधानसभा सीट से विजय लक्ष्मी गौतम को भी राज्यमंत्री बनाया गया है।

