योगी आदित्यनाथ बोले 'रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई', आजमखान और अखिलेश यादव पर..

उत्तर प्रदेश में चल रहे उप चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रामपुर में प्रचार किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने आजमखान और समाजवादी पार्टी को लुटेरा कहा जो जनता की ज़मीनों पर कब्जा करके गरीबों को दबाने का काम करते हैं।

भजापा उम्मीदवार के पक्ष में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठ नहीं गई, जिन लोगों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, जो जनता को लूटते रहे हैं वो आज अब फिर से वादे करने आए हैं।" इस दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी उन्होने कमेन्ट किया।

