जनता से जो वादा किया है वो पूरा करूंगा, अब हमारा चैलेंज अपनी ही सरकार से - Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद आज गुरुवार को योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह ने सभी विधायकों संग मंत्रणा की। इस दौरान वरिष्ठ विधायक सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा। जिसमें योगी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इस दौरान भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने काफी भावपूर्ण बातें भी कहीं।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी ने लोकभवन सभागार में कहा, विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य और नौवीं बार विधायक चुने गए सुरेश खन्ना जी और सूर्य प्रताप शाही जी, बेबी रानी मौर्या जी सहित प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों का आभार प्रगट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास और सुशासन की दिशा में अगला कदम रखने जा रहा है।

Amit Shah And Yogi Adityanath During MLA Group Meeting in Lucknow