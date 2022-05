UP में नहीं चलेंगी खटारा बसें Yogi Adityanath का आदेश जारी, RTO होंगे जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर सड़क सुरक्षा की कार्ययोजना तैयार की जाए। कार्ययोजना पर 18 मई को संवाद होगा। अनफिट बसों को सड़क पर किसी भी दशा में न चलने दें।

Updated: May 16, 2022 08:02:56 pm

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों में ट्रैफिक नियमों के पालन का संस्कार शुरू से ही देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के संबंध में बेसिक से लेकर विश्वविद्यालयों तक के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जरूरी है। अभिभावकों के साथ भी विद्यालयों में बैठक और जागरूकता के लिए प्रभातफेरी निकाली जाए ।

