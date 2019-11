दिल्ली ही नहीं अब यूपी में भी लागू होगा ऑड-इवेन फॉर्मूला, प्रदूषण कम करने को योगी सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

लखनऊ. देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ऑड-इवेन का फॉर्मूला जल्द लागू हो सकता है। राज्य सरकार यूपी में हर तरह से वायु प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रही है। सूबे की योगी सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है। योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और ट्रैफिक पुलिस को यूपी में ऑड-इवेन फॉर्मूले को लागू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। यूपी में यह कब से लागू करेंगे, यह पुलिस विभाग के लोग ही बताएंगे। गौरतलब है कि दिवाली के बाद से लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सोमवार से ऑड-इवेन का फॉर्मूला लागू किया है जो चार नवम्बर से 15 नवम्बर तक लागू रहेगा।

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण की हालत बद से बदतर है। दिवाली के बाद से धुंध छाई है। लखनऊ में औसत वायु सूचकांक (एक्यएक्यूआई) 400 के आसपास बना हुआ है, जो काफी खतरनाक है। राज्य सरकार ने प्रदूषण कम के लिए सड़क निर्माण, ईंट-भट्टों की बंदी समेत कई जरूरी कदम उठाये हैं, लेकिन एक्यूआई कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार यूपी में ऑड-इवेन के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। लखनऊ में सबसे पहले इसका प्रयोग किया जा सकता है।

क्या होता है ऑड-ईवन नंबर

गणितीय भाषा में 1,3,5,7 और 9 को ऑड नंबर कहते हैं। इसी तरह 0, 2,4,6 और 8 इवेन नंबर हैं। अगर आपकी गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप निश्चित तारीख तक ही इस नंबर की गाड़ी चला सकते हैं। वहीं, अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवेन (2,4,6,8,0) है तो आप अगली नियत तारीख तक ही गाड़ी चला सकेंगे।

यह भी पढ़ें : दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, लेट्स यूनाइट अगेन्स्ट पॉल्यूशन हैशटैग से प्रियंका ने कही यह बात





UP Minister Dara Singh Chauhan on being asked about implementation of #OddEven scheme in UP: Is par nirdesh de diye gaye hain traffic police ko aur DGP ko ki puri tarike se odd even ko laagu kariye. Ab ispe police department ke log bata sakte hain isko kab se laagu kar rahe hain. pic.twitter.com/S7JriabIRn