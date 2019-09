सोशल मीडिया पर आतंकी हमले की अफवाह फैलाने वाले को योगी सरकार ने सिखाया सबक

लखनऊ. अमरावती पुलिस की मॉक ड्रिल को सोशल मीडिया पर आतंक का नया अड्डा बताने वाले एक ट्विटर यूजर को करारा जवाब मिला है। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब की ओर से अफवाह फैलाने वाले युवक गौतम भट्ट के फर्जी ट्वीट को पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से इस अफवाह को उजागर किया गया।

मामले को बढ़ता देख गौतम भट्ट नाम के ट्विटर अकाउंट से मॉक ड्रिल को आतंकी घटना का रूप देने वाले वीडियो को डिलीट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर झूठे कंटेंट के साथ ऐसी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है।

बताते चलें कि अमरावती पुलिस की मॉक ड्रिल को गौतम भट्ट नामक ट्विटर अकाउंट से ये कहते हुए पोस्ट किया गया कि 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल का नजारा देखिये, ये आतंक का नया अड्डा बन गया है, पता नहीं मीडिया में ये बात क्यों नहीं आयी।

इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब की ओर से प्रयागराज पुलिस अधीक्षक से इस बाबत दूरभाष से जानकारी ली गयी, जिसमें पाया गया कि ये वीडियो अमरावती पुलिस का है।

इसके बाद मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब की और से फर्जी वीडियो कंटेंट शेयर करने वाले गौतम भट्ट को जवाब देने के लिए मॉक ड्रिल की वीडियो न्यूज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। जिसमें फर्जी ट्वीट की पोल खोलने के साथ ही ट्विटर से इस ट्वीट के संज्ञान लेने को कहा गया।जिसके बाद गौतम भट्ट अकाउंट की ओर से फर्जी वीडियो को डिलीट कर दिया गया और माफी भी मांगी गई।

We've noted with concern a video purported to depict Allahabad Univ hostel by one @GautamB48276837. Pl be informed that this is a video from a mock drill (https://t.co/v5f1iQVnXz). @prayagraj_pol has also issued a clarification.



Request @TwitterIndia to note.@Uppolice @dgpup