Yogi Government: जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ₹1246 करोड़, UP में निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ावा

Yogi Government Global Connectivity: उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के निवेश मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु ₹1,246 करोड़ का प्रावधान किया है। यह परियोजना न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स, निर्यात और रोजगार सृजन के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। सरकार के अनुसार, इस राशि से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि परियोजना को तय समय सीमा में धरातल पर उतारा जा सके। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे का यह सीधा संपर्क उत्तर प्रदेश को एक मजबूत इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की रणनीति का अहम हिस्सा है।