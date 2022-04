New transfer policy : योगी सरकार कर्मचारियों का करेगी मनचाहे जिलों में ट्रांसफर, जल्द लागू होने वाली है नई तबादला नीति

New transfer policy in up : योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई तबादला नीति लागू करने जा रही है। अच्छा कार्य करने वालों को मेरिट के आधार पर मनचाहे जिलों में तैनात किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।

लखनऊ Published: April 20, 2022 11:25:16 am

New transfer policy in uttar pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नई तबादला नीति लागू करने वाली हैै। नई नीति के तहत अधिकतर तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे। अच्छा कार्य करने वालों को मेरिट के आधार पर मनचाहे जिलों में तैनात किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन उनसे ऑप्शन लिया जाएगा। तीन वर्ष से एक ही जिले में तैनात कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग ने नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे यूपी में लागू कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की तरफ से हर वर्ष नई तबादला नीति लाई जाती है। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा सभी विभागों के माध्यम से ऑनलाइन कराया जा रहा है। नई तबादला नीति के प्रस्ताव के तहत समूह ‘क’ और ‘ख’ के ऐसे अधिकारी जो अपने सेवाकाल में तीन वर्ष से एक ही जिले और मंडल में सात वर्ष पूरे कर चुके हैं, वह इसके दायरे में होंगे। समूह ‘क’ के अधिकारियों को गृह मंडल और समूह ‘ख’ के अधिकारियों को गृह जिलो में तैनात नहीं करने का भी प्रस्ताव है। स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 20 प्रतिशत तक ही रखने की योजना हैै।

बीएचयू में मुफ्त मिलेगी IAS परीक्षा के लिए कोचिंग, 100 सीटों पर एडमिशन पूर्व की तबादला नीति पर एक नजर बता दें कि यूपी में नया स्थानांतरण सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक नई तबादला नीति लागू नहीं की जा सकी है। योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में 29 मार्च 2018 को 2018-19 से 2021-22 के लिए तबादला नीति लागू की थी। उसके तहत 31 मई तक तबादले करने की व्यवस्था थी। इसके बाद विभागाध्यक्ष, शासन, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर तबादले की व्यवस्था की गई थी।

