यूपी में स्टार्टअप के लिए विशेष योजना, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की डिग्री लेने वाले छात्रों को नौकरी मिलेगी, विदेशी निवेश में मिल सकता है हिस्सा

Yogi government plan for Startup and employment in Uttar pradesh- यूपी सरकार (UP Government) राजधानी लखनऊ, मेरठ और नोएडा में स्टार्टअप के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है। स्टार्टअप (Startup) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार इंजीनियरिंग और प्रबंधन की डिग्री लेने वाले छात्रों को नौकरी देगी और उन्हें विदेश निवेश का बड़ा हिस्सा भी मिलेगा।