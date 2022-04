छुट्टा गौवंश को बचाने के साथ फसलों की सुरक्षा का Yogi सरकार ने बनाया प्लान

उत्तर प्रदेश एमिन गोवंश के संरक्षण के साथ ही गौशाला या ऐसे सभी केंद्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार गो-अभ्यारण की स्थापना पर विशेष बात भी देने की तैयारी में कर ली गई अहि है।

इसके लिए प्रदेश सरकार ने 78 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। पशुपालकों के द्वार पर पशुओं की आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था भी होगी।

योगी सरकार निराश्रित गोवंश की सुरक्षा के साथ किसानों की फसलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। इससे गोवंश के इधर-उधर घूमने की समस्या का समाधान हो जाएगा और किसानों की फसलों की भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रदेश सरकार गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के इंतजाम को और पुख्ता करने जा रही है। गोवंश के संरक्षण के साथ ही केंद्रों को स्वावलंबी भी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है।

File Photo of Cows Family in UP with Yogi new plan to protect them