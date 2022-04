भूजल प्रबंधन के लिए Yogi सरकार का प्लान बी तैयार, हर जिले में बनेगा 'अमृत सरोवर'

उत्तर प्रदेश में अमृत काल की याद में हर जिले में 75 तालाबों की खोदाई/पुनरोद्धार कराने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर शुरू तैयारी, तालाब बनेंगे स्थानीय पर्यटन के केंद्र होंगे।

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल स्तर को व्यवस्थित करने की दिशा में योगी सरकार अभिनव पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर एक जिले में 75 तालाबों के पुनरोद्धार/खोदाई का काम किया जाएगा, जो कि भूमिगत जलस्तर को ऊंचा उठाने में सहायक तो होंगे ही, स्थानीय पर्यटन का केंद्र भी बनेंगे। आजादी के अमृत काल (75वें वर्ष) में शुरू होने जा रहे इस विशेष अभियान के तहत 75 जिलों में कुल 5,625 तालाब तैयार होंगे, इन्हें 'अमृत सरोवर' नाम दिया जाएगा।

CM Yogi Going to take Officers Meeting with Ground Level water