कई वर्षों से एक ही जिलों में तैनात क्लर्क तबादले के लिए हो जाएं तैयार, योगी सरकार में स्थानांतरण की तैयारी शुरू

राज्य में योगी आदित्यनाथ की नई सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कुछ बदलाव किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कई सालों से जिले में तैनात क्लर्कों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग की ओर से इसका आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए सभी का ब्योरा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. राजा गणपति आर की ओर से सभी मंडलीय अपर निदेशक, अस्पतालों के निदेशक व मुख्य चिकित्सा अधिक्षकों को निर्देश जारी किया गए हैं। जारी किए गए निर्देश के अनुसार ऐसे लिपिकों को चिन्हित कर उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जाने को कहा गया है जो सात वर्षों से अधिक एक ही जिले में तैनात हैं। ब्यौरा तीन दिन में विभाग को भेजे जाने का निर्देश है।

Yogi Government Transfer of Clerks Posted in District for many Years