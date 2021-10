माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर योगी सरकार बनवाएगी आवास, गरीबों को मिलेगा लाभ

Yogi government will build housing on land vacated from mafia- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) से पहले योगी सरकार (UP Government) जनता से किए गए वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जाने वाली जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का फैसला किया है। डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है।