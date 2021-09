अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मुफ्त टैबलेट बांटेगी योगी सरकार

Yogi government will distribute free tablets to principals of school- उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के साथ-साथ स्कूल के प्रधानाचार्यों को भी मुफ्त टैबलेट बांटेगी। प्रदेश सरकार 2204 सरकारी हाईस्कूल/ इंटर कॉलेजों में भी टैबलेट बांटेगी। इसके साथ ही हर स्कूल को प्रति टैबलेट 10 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।